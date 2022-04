PSP detém homem por furto de carros no Funchal

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) acaba de comunicar "a detenção de um cidadão do sexo masculino, com a idade de 41 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de furto de uso de veículo".

O comunicado, divulgado esta manhã, refere que "as diligências feitas por parte da Esquadra da PSP do Funchal tiveram o seu início após a denúncia de uma testemunha, na madrugada do dia 24 de Abril, sendo possível interceptar o autor do furto numa das artérias da freguesia de Santo António, em reputação de flagrante delito", explica.

Salientando que "o detido é reincidente neste tipo de crime, estando referenciado pelo Comando Regional da PSP Madeira como sendo um dos principais responsáveis pelos furtos de veículos que têm ocorrido nos últimos dias na cidade do Funchal, tendo sido detido pela PSP no dia 18 de Abril do corrente mês, pela prática do mesmo tipo de crime", argumenta.

Conclui a PSP que, "por ordem judicial, após ter sido constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, o detido foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia 26 de Abril. Acabou por faltar à diligência, sendo que o processo segue agora os seus trâmites em sede de inquérito".