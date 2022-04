Funchal ultrapassa Faro e passa a ser a terceira cidade mais cara do país

"Os preços das casas na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma subida de 2,7% em Abril face ao mês anterior", facto que acaba por conduzir a que o Funchal (2.270 euros/m2) ultrapasse Faro e "passa a ser a terceira cidade mais cara do país", segundo o índice de preços do 'idealista'.

Este indicador divulgado mensalmente pelo portal imobiliário, refere que "comprar casa na Madeira já custa mais de 2.000 euros/m2", sendo que o valor mediano exacto é de 2.062 euros por metro quadrado no final do mês de Abril deste ano, muito influenciado pelos preços praticados na capital madeirense, mas também pela Calheta, que já tem preços acima da mediana regional. "Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 7,7% e a anual de 16,4%", acrescenta.

"Os preços na região apresentaram em Abril uma subida em São Vicente (6,9%), Ponta do Sol (2,3%), Funchal (1,9%), Santana (1,9%), Câmara de Lobos (0,9%), Santa Cruz (0,4%) e Calheta (0,3%)" e apenas baixaram em Machico (-1,6%) e Ribeira Brava (-1%), confia o 'idealista'.

Assim, "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (2.270 euros/m2), seguido por Calheta (2.063 euros/m2), Câmara de Lobos (1.726 euros/m2), Ribeira Brava (1.662 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Santana (988 euros/m2), São Vicente (1.109 euros/m2), Machico (1.227 euros/m2), Santa Cruz (1.311 euros/m2) e Ponta do Sol (1.551 euros/m2)". E acrescenta: "Seguindo a tendência da região, as casas no Porto Santo subiram 2,3% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 1.463 euros/m2."

"A nível nacional, o preço da habitação manteve-se estável em Abril, situando-se em 2.348 euros/m2", também muito influenciado pelas duas áreas metropolitanas.

Funchal de 'bronze' nas cidades capitais de distrito/regiões

"Os preços das casas em abril subiram em 12 capitais de distrito (e regiões autónomas), com Ponta Delgada (7,4%) e Aveiro (3,5%) a liderarem a lista. Seguem-se Beja (3,2%), Leiria (3%), Funchal (1,9%), Évora (1,7%), Setúbal (1,5%), Coimbra (1,3%), Braga (1%), Viseu (0,3%), Porto (0,3%) e Bragança (0,2%). Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-5,2%), Portalegre (-3,3%), Castelo Branco (-2,1%), Lisboa (-1,6%), Santarém (-0,8%), Guarda (-0,7%), Viana do Castelo (-0,3%) e Faro (-0,3%)", lista.

Por não ser surpresa, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.047 euros/m2", seguindo-se Porto (3.066 euros/m2) e, de forma surpreendente, Funchal (2.270 euros/m2). Estas duas "ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Seguem-se Faro (2.212 euros/m2), Aveiro (2.202 euros/m2), Setúbal (1.845 euros/m2), Évora (1.735 euros/m2), Coimbra (1.628 euros/m2), Braga (1.381 euros/m2), Ponta Delgada (1.363 euros/m2), Viana do Castelo (1.306 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Portalegre (619 euros/m2), Castelo Branco (762 euros/m2), Bragança (795 euros/m2), Guarda (805 euros/m2), Santarém (845 euros/m2), Beja (851 euros/m2), Vila Real (1.077 euros/m2), Leiria (1.185 euros/m2) e Viseu (1.221 euros/m2)", enumera.

"De referir que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.773 euros/m2), seguido por Faro (2.710 euros/m2), Porto (2.329 euros/m2), Ilha da Madeira (2.076 euros/m2), Setúbal (2.029 euros/m2), Aveiro (1.468 euros/m2), Ilha de Porto Santo (1.464 euros/m2), Ilha de Santa Maria (1.327 euros/m2), Leiria (1.320 euros/m2), Braga (1.291 euros/m2), Coimbra (1.217 euros/m2) e Ilha de São Miguel (1.192 euros/m2), Évora (1.121 euros/m2), Viana do Castelo (1.102 euros/m2) e Ilha do Pico (1.035 euros/m2)", enquanto que "os preços mais económicos encontram-se em Portalegre (581 euros/m2), Guarda (685 euros/m2), Castelo Branco (708 euros/m2), Bragança (785 euros/m2), Beja (826 euros/m2), Santarém (872 euros/m2), Vila Real (877 euros/m2), Viseu (888 euros/m2), Ilha do Faial (906 euros/m2) e Ilha Terceira (932 euros/m2)".

Conclui ainda que "a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.381 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.710 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.062 euros/m2) e Norte (1.962 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1.107 euros/m2), o Alentejo (1.149 euros/m2) e Centro (1.216 euros/m2) que são as regiões mais baratas".