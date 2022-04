Infracções laborais disparam no 1.º trimestre

Inspecção do Trabalho detectou 1.292 situações irregulares, mais 566 do que no período homólogo de 2021, na sequência da realização de 2.160 acções de fiscalização. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 23 de Abril.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para as 'Conferências da Inovação e Futuro', que voltam em Maio. ‘Inteligência Artificial e Protecção de Marcas no Ambiente Digital’ será a temática do amplo evento que se realiza no Savoy Palace, com organização do DIÁRIO e NOS Empresas, trazendo à Região três especialistas de renome mundial.

Igualmente em destaque neste sábado o anúncio, feito por Paulo Cafôfo, de que Portugal apoia 6 instituições na Venezuela com 141 mil euros. Mesmo em França, o secretário de Estado está atento a outros pontos da diáspora.

Numa outra nota saiba que um atraso nos salários da Câmara de Santana está a gerar confusão. O presidente culpa recente ataque informático e garante que vai pagar até dia.

Numa nota mais positiva, saiba que toneladas de atum foram descarregadas no Caniçal.

