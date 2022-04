Longas filas de carros desde o leste da Madeira

O trânsito nesta manhã de sexta-feira afigura-se já com uma longa fila, melhor dizendo longas filas nas duas faixas de rodagem da Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava.

Assim, desde a zona leste, a fila de viaturas já começa antes da Cancela e expande-se já por vários quilómetros, devendo agravar-se ou aligeirar nos próximos minutos.

Para já sem qualquer problemas na estrada, também desde a Ribeira Brava rumo ao Funchal e mais além, as principais dificuldades ocorrem no nó de Câmara de Lobos e na subida de Santa Rita.

No centro do Funchal, pouco ou nada há de relevante, tirando os habituais pára-arranca nos semáforos.