30 de um total de 236 colaboradores aderiram à greve, diz administração da ECM

A administração da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) garante que o número de aderentes à greve no dia de hoje foi de 30 de um total de 236 colaboradores. Para além disso, também explicou que, ao contrário do comunicado do Sindicato, não existiu nenhuma secção paralisada.

Todos os serviços da ECM trabalharam durante o dia de hoje. Ao contrário do publicado, não há secções paradas, todas laboraram. Este desmentido só se justifica pela publicação de uma noticia falsa acerca da pseudo-greve.