Bar da Zona Velha denuncia terceiro acto de vandalismo

O bar Lust Vintage, localizado na Zona Velha do Funchal, denunciou nas redes sociais ter sido alvo de um novo acto de vandalismo, o terceiro em apenas uma semana.

Numa publicação divulgada hoje, os responsáveis pelo estabelecimento afirmam que o espaço voltou a ser atacado depois de "mais uma noite de casa completamente esgotada", manifestando indignação com a repetição dos episódios. "Depois de mais uma noite de casa completamente esgotada, voltámos hoje a ser alvo de mais um ataque de homofobia", pode ler-se na publicação, onde é ainda deixado um apelo: "Basta de vandalismo. Basta de ódio."

Os proprietários consideram que, independentemente da motivação, este tipo de comportamento "é completamente inaceitável" e não tem lugar "numa sociedade livre e democrática". Salientam ainda que o Lust Vintage recebe diariamente clientes de diferentes nacionalidades, culturas e orientações, promovendo um ambiente de respeito, inclusão e convívio.

Na mesma publicação, é também defendido que a Zona Velha do Funchal, um dos principais polos turísticos da cidade, deve ser protegida por todos. "Quem destrói não pode ficar impune", sublinham.

O DIÁRIO noticiou, no passado dia 10 de Julho, um primeiro episódio de vandalismo contra o Lust Vintage. Na altura, os responsáveis revelaram que os letreiros do bar tinham sido pintados com tinta e apresentaram queixa-crime às autoridades, apelando à análise das imagens do sistema de videovigilância existente na Zona Velha para identificar o autor dos danos.