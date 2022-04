Dois homens detidos com droga e com mais de mil euros na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve dois indivíduos na posse de estupefacientes.

De acordo com um comunicado emitido pela PSP, os homens, de 27 e 39 anos, foram apanhados com cerca de 400 doses de haxixe e cerca de 10 doses de heroína, no último dia 23 de Abril.

Além da droga a PSP apreendeu 1.720 euros em dinheiro, telemóveis e um automóvel.

“Os detidos foram restituídos à Liberdade mediante Termo de Identidade e Residência e notificados para comparecerem no Departamento de Investigação e Acção Penal do Tribunal de Instância Local de Santa Cruz, onde decorre o processo”, acrescenta a mesma nota.