Wesley Gasolina, reforço do Nacional, já está na Madeira
Defesa-direito, uma das caras novas para a nova época, vai seguir agora para o estágio em Lousada, onde está já o restante plantel alvinegro
Wesley Gasolina, reforço do Naciona, chegou este sábado à Madeira. O defesa-direito brasileiro, 26 anos, que jogava no Avaí, assinou por três temporadas com a equipa madeirense. Agora vai juntar-se ao restante plantel, que já se encontra em Lousada para o estágio de pré-temporada.
Depois de Daniel de La Cruz, 22 anos, que veio por empréstimo do LDU Quito (Equador), Wesley Gasolina é o segundo defesa-direito que o Nacional contrata para 2026/2027.
Em 2019/2020, Wesley foi contratado pela Juventus e depois empresado ao Hellas Verona. Na época seguinte voltou ao emblema de Turim, mas para representar os sub-23, embora tenha jogado pela equipa principal em jogo da Taça de Itália, diante do Génova.
Portanto, Wesley Gasolina tem já experiência de futebol europeu, antes de chegar a Portugal para representar o Nacional na I Liga.