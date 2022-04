'Movimento Erradicar a Pobreza' na Madeira apela à adesão à manifestação do 1.º de Maio

O núcleo regional do Movimento Erradicar a Pobreza associa-se, no próximo dia 1 de Maio, pelas 10 horas, à manifestação organizada pela União dos Sindicatos da Madeira, no âmbito do Dia do Trabalhador. Neste seguimento, o Movimento veio, hoje, a público apelar à participação nos protestos de domingo.

"A realidade social na nossa região é dramática, os salários não garantem condições de vida digna para fazer face ao brutal aumento do custo de vida , o fosso entre os mais ricos e os mais pobres aumenta", refere a representação regional, frisando que as dificuldades sentidas são anteriores à guerra na Ucrânia e à pandemia.

A covid-19 servia de desculpa para tudo, agravado recentemente devido ao conflito bélico na Ucrânia. Contudo, já antes as desigualdades se acentuaram.

Por entender que "as respostas a estes problemas passam também por nós, pela exigência pública do desenvolvimento da economia, por salários dignos que permitam fazer face às despesas, por uma melhor distribuição da riqueza gerada", o Movimento Erradicar a Pobreza apela a todos os que se identifiquem com os seus princípios para que "não baixem os braços".

A União dos Sindicatos da Madeira leva a efeito no próximo domingo um protesto, com concentração junto à Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 10 horas, saindo depois, pelas 10h30, em direcção ao Jardim Municipal, seguido de intervenções sindicais.