Clara Silva é a décima e derradeira premiada do concurso ‘A Minha Alegre Casinha’

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) dá a conhecer, ao longo dos próximos dias, os vencedores da quinta edição do concurso de expressão plástica ‘A Minha Alegre Casinha’, em parceria com a Delta Cafés, o qual contou com a participação de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Madeira.

“Cada casa é única e tem uma história diferente para contar. A nossa casa é o nosso cantinho, o espaço onde nos sentimos confortáveis e protegidos. As casas estão cheias de recordações e de histórias para contar e há recantos que nos fazem sonhar e imaginar. As casas podem ser altas ou baixas, juntinhas, lado a lado ou uma por cima da outra. Vestem- se de muitas cores, de muitos feitios, com janelas e portas de muitos modelos. Lá dentro vivem humanos e outros amigos que se juntam à família, como cães, gatos, coelhos, pássaros e outros...” Foi com este tema que trabalharam os docentes da DSEA, desenvolvendo actividades de desenho e pintura que pudessem representar as casas idealizadas pelos seus alunos.

O DIÁRIO tem vindo a publicar diariamente, uma por uma, as imagens dos trabalhos vencedores do concurso ‘A Minha Alegre Casinha’, sendo que o décimo e derradeiro vencedor de um naipe de dez premiados é a aluna Clara Silva, da EB1/PE Visconde Cacongo, que foi orientada pela docente Elisabete Madureira.