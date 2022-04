Ribeira Brava recriou cabotagem e transacções comerciais vividas no início do século XX

A Ribeira Brava recriou a cabotagem e as transacções comerciais vividas no início do século XX, através de um evento realizado na frente-mar da vila, entre o cais e o mercado municipal, que marcou o arranque da Semana da Cultura 2022.

O presidente da Câmara Municipal destacou a importância de relembrar o passado e a antiguidade. “

"A Ribeira Brava foi, durante muitos anos, um centro onde se faziam as grandes transferências comerciais entre a Ribeira Brava e o Funchal e recriar esta acção é relembrar a nossa história e aprender com ela, numa altura em que se comemora (a 6 de Maio) mais um aniversário do concelho”, disse.

O arranque “em grande” destas comemorações deixou o autarca satisfeito, tendo agradecido “a excelente prestação dos figurantes e das entidades parceiras” do evento.

“Sinto-me feliz por termos mais uma atividade destas no nosso concelho que será para manter nos próximos anos”, garantiu Ricardo Nascimento, acreditando que “a semente plantada hoje” é para dar frutos nestes 4 anos de mandato.

Já o secretário Regional do Mar, parceiro desta iniciativa, congratulou a autarquia pela recriação de parte da nossa história, que até há poucas dezenas de anos era feita com regularidade em toda a região.

“Triste é uma terra que não se lembra daquilo que foi no passado, e importa saber o que é o presente e almejar o futuro, nunca esquecendo de onde viemos e como é que aqui chegámos”, referiu Teófilo Cunha.

A recriação da Cabotagem juntou a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Secretaria Regional do Mar, com o apoio da Universidade Sénior da Ribeira Brava, da Casa do Povo da Serra de Água, da Escola Secundária Padre Manuel Álvares, da Escola Básica do Campanário (professora Leonete dos Reis), do Teatro Bolo do Caco e do Museu Etnográfico da Madeira.

A Semana da Cultura prossegue hoje com a inauguração da exposição ‘A Rota do Linho’ no Espaço do Artesão e a abertura oficial do certame, às 19 horas.

Até 8 de Maio, o programa oferece música, arte, cultura, livros e um grande ambiente de festa.