Bombeiros em exposição/demonstração na frente-mar da Ribeira Brava

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, por solicitação de estrutura partidária juvenil, estão presentes este domingo na Frente Mar da Ribeira Brava com diversos meios e equipamentos no âmbito de acção de demonstração e sensibilização junto da população. Três veículos, nomeadamente um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), veículo de Comando e Ambulância de Socorro (AMS), e alguns equipamentos auxiliares, assim como alguns operacionais da corporação, estão presentes nesta exposição de demonstração que contempla a realização de várias actividades de sensibilização.

A exibição está prevista decorrer até quase ao final da tarde de hoje.