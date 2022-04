I Edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava arranca amanhã

Arranca esta sexta-feira, 29 de Abril, a 'I Edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava'. Ao longo de 10 dias, o evento reunirá "várias formas de arte, cultura e animação' na baixa ribeira-bravense, integrando ainda uma feira do livro e uma festa de doses e petiscos.

O programa inicia-se amanhã, às 09h30, na frente-mar, com a recriação da cabotagem e do comércio antigo que marcava a vida no início do séc. XX, onde o transporte de mercadorias e de passageiros era feito pela costa marítima da Madeira. O contexto histórico e social será encenado através de diversas personagens e figurantes trajados a rigor para uma representação da história da Madeira, da Ribeira Brava e da cabotagem.

A abertura oficial do evento está marcada para as 19 horas, numa cerimónia que contará com a presença de elementos do Governo Regional, do presidente da Câmara Municipal e de várias entidades madeirenses.

Antes, pelas 15 horas, o 'Espaço do Artesão', no Campanário, inaugura a exposição ‘A Rota do Linho’, da autoria de Jaime Andrade, que dará a conhecer todas as fases do linho. O artesão leva ainda ao Campanário uma pequena exposição sobre os ‘Jogos Tradicionais’ da sua infância, tendo escolhido cerca de 20 jogos que marcaram várias gerações.

Docente do Ensino Básico e Secundário, Jaime Andrade é proprietário das exposições etnográficas ‘Os Tormentos do Linho’, ‘A Rota do Linho em Miniaturas’ e ‘Jogos Tradicionais’ que têm percorrido os grandes espaços culturais da Madeira e do Porto Santo e já passaram por Portugal Continental.

Em termos de animação, este primeiro dia de festa cultural ficará marcado pelos sons da Orquestra de Bandolins da Ribeira Brava e da Associação de Fados da Madeira, a partir das 20 horas.

A Semana da Cultura da Ribeira Brava decorre até 8 de Maio e engloba a Festa da Cerveja, Doses e Petiscos que se realiza na marginal, a partir de 5 de Maio.