EUA entregam aos pais mais de 200 crianças migrantes que foram separadas na Presidência de Trump

Mais de 200 crianças migrantes que foram separadas dos pais quando tentavam entrar nos Estados Unidos durante o mandato do Presidente Donald Trump foram reunidas com as suas famílias, anunciou quinta-feira o Governo norte-americano.

"Até agora, reunimos mais de 200 crianças com os seus pais e estimamos que cerca de 1.000 crianças permaneçam separadas" das suas famílias, disse o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, numa audiência na Câmara dos Representantes.

Deste último grupo de menores ainda separados, as autoridades estabeleceram contacto com 500 pais e 400 crianças estão a ser reunidas com os seus familiares, acrescentou o governante.

Ao abrigo da chamada política de 'tolerância zero' para com a imigração ilegal, da era Trump, lançada em 2018, pelo menos 4.000 menores foram separados das suas famílias na fronteira mexicana, de acordo com números do Departamento de Segurança Interna, e 5.500 de acordo com documentos do tribunal.

Após a sua tomada de posse, em janeiro de 2021, o Presidente Joe Biden prometeu seguir uma política de migração mais "humana", criando um grupo de trabalho para reunir as crianças com os seus pais.

"Permitimos a sua reunificação aqui nos Estados Unidos e damos-lhes uma autorização humanitária [de permanência no país] para que tenham alguma estabilidade durante um período de três anos, que é renovável caso a caso", disse Mayorkas.