Alexandre Camacho testou hoje o seu Citroën C3 Rally 2, numa nova localização nas serras da Ribeira Brava, com intuito de encontrar um compromisso mais homogéneo para a sua máquina, na busca de um maior nível de competitividade para o Rali da Calheta.

Depois do desaire no Rali de São Vicente, o piloto que defende as cores da Sports & You trabalha com afinco em busca dos primeiros pontos época, se possível de uma vitória.

Ouça as declarações de Alexandre Camacho no decorrer dos testes de hoje