Rita Andrade destaca “nível de inovação e superação” da Unidade de Alzheimer da Ribeira Brava

Localizada no “coração” da Ribeira Brava, a Unidade de Alzheimer – ‘O Dragoeiro’ é única na Região, e uma das três existentes no país.

Foi na visita realizada ontem que Rita Andrade constatou “o nível de profissionalismo e de excelência” existente na Unidade de Alzheimer ‘O Dragoeiro’, uma das muitas valências e respostas sociais do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava.

Acompanhada pelo Presidente do Centro Social e Paroquial, Padre Bernardino Trindade, e pela Diretora Técnica, Bina Pereira, a Secretária Regional referiu já conhecer, de perto, este projecto desde 2017. “Altura em que se efectivou o pedido de financiamento para estas instalações e que foi, prontamente, aceite pelo Governo Regional, pela importância e caráter inovador desta iniciativa”.

A governante enalteceu a resiliência do Presidente da Instituição e da sua equipa, pelo “espírito de missão que o carateriza e a enorme disponibilidade em abraçar este desafio, de ajudar as pessoas que sofrem de demência, de forma diferenciada e especializada”.

Rita Andrade vai mais além e explica que esta é uma reposta diferenciada das restantes, pois “cada utente requer um tipo de cuidados e de metodologias de intervenção específicas, pelo que esta unidade integra uma equipa de especialistas em neurologia, psicomotricidade, gerontologia. Um conjunto de especialidades que, em articulação e cooperação, prestam aos utentes os cuidados e estímulos específicos que cada um requer”.

Outro exemplo de diferenciação desta unidade especializada para doentes com Alzheimer, reside nos horários mais alargados que os habitualmente praticados nos centros de dia. "Inicia às 8 da manhã e só fecha às 21 horas. É um apoio que acontece caso a família assim o deseje e funciona aos sábados e feriados, com a possibilidade dos utentes regressarem a casa já com banho tomado e refeição dada. Um apoio muito alargado que faz toda a diferença, já que estes doentes não podem ficar sozinhos e as famílias têm de continuar a gerir o seu dia a dia”.

A unidade de Alzheimer ‘O Dragoeiro’ é uma resposta social gerida pelo Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, inaugurada em Setembro de 2021, que presta cuidados especializados a doentes de Alzheimer em regime de Unidade de Internamento ou de Dia. Actualmente, dá apoio a 33 utentes, 18 dos quais em unidade de internamento, e os restantes 15 em centro de dia.

As respostas sociais do Centro Social e Paroquial de São Bento não se esgotam nesta valência, abrangendo também: Estrutura Residencial para Idosos/Lar, Centro de Dia (Ribeira Brava e Campanário), Centro de Convívio (Campanário, Furna e Serra de Água), Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, Serviço de Ajuda Domiciliária, programa de emergência alimentar, chegando a centenas de pessoas, no concelho da Ribeira Brava e outros concelhos da Região.