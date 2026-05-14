VI edição do Concurso Europe Calling mobiliza 113 alunos e professores de 11 escolas da Madeira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional de Educação promovem esta sexta-feira, 15 de Maio, pelas 14h30, a Cerimónia de Entrega de Prémios da VI edição do Concurso Europe Calling, que terá lugar no Museu de Eletricidade – Casa da Luz.

O Europe Calling é uma iniciativa do Gabinete do Eurodeputado Sérgio Gonçalves, realizado em parceria com o Europe Direct Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, que assinala o envolvimento dos jovens madeirenses na reflexão sobre o papel das Regiões Ultraperiféricas no projeto europeu.

Este ano, o concurso foi subordinado ao tema 'Ultraperiferias: Oportunidades para a Madeira' e contou com a participação de 14 equipas, provenientes de 11 escolas do nível secundário e do ensino e formação profissional da Madeira e do Porto Santo, envolvendo um total de 113 alunos e professores.

Participam nesta edição a EBS/PE da Calheta, a EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, o Conservatório – Escolas das Artes, Eng.º Luiz Peter Clode, a EBS Gonçalves Zarco, a ES Francisco Franco, a EP Dr. Francisco Fernandes, a EBS da Ponta do Sol, a EBS/PE/C Professor Dr. Francisco Freitas Branco, a EBS de Santa Cruz, a EBS/PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e a EBS/PE/C D. Lucinda de Andrade.

As duas equipas vencedoras serão distinguidas com uma viagem ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, incluindo estadia, alimentação e transferes, proporcionando, deste modo, uma experiência de contacto direto com as instituições europeias.