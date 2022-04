'Gincana Cultural HBG' motiva roteiro pelo Funchal esta sexta-feira

'A Gincana está de volta' é o tema escolhido, este ano, para o regresso da 13ª edição da Gincana Cultural HBG. A actividade é organizada pelo grupo de História da escola e trata-se de um roteiro pelo Funchal com passagem por pontos relevantes da História e Cultura da cidade.

"Os alunos, todos do 3º ciclo, passam por diversos postos de controlo, onde recebem as instruções do percurso até ao posto seguinte. Pelo caminho são desafiados a responder a questões relacionadas com os locais de passagem, questões sobre História e sobre a actualidade", explica nota do estabelecimento de ensino.

No total, estão inscritas 133 equipas contabilizando cerca de 600 alunos. São acompanhados por 65 professores, 70 encarregados de educação e oito funcionários.

A concentração acontece no Jardim Municipal às 9h30.