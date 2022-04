O Túnel do Pedregal ficará concluído no Verão de 2023, afirmou hoje a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas durante a visita às obras de reconstrução de um troço da Levada do Norte, atingido por uma derrocada no passado mês Março.

Susana Prada destacou a importância da obra, no valor de 20 milhões, a qual permitirá reforçar o importante canal da Levada do Norte, que serve a população desde a Ribeira Brava até Câmara de Lobos.

"O canal do norte é um importante canal que abastece a população do Campanário e da Ribeira Brava. 60% da população da Ribeira Brava é abastecida com a água que corre neste canal, e além disso, é também este canal que leva água para nove mil regantes, entre a Ribeira Brava e Câmara de Lobos.", começou adiantar a governante enaltecendo a recuperação que está a ser executada pela ARM, no canal.

Este canal será agora reforçado em 2023 com uma intervenção de fundo no túnel do Pedregal.

"O túnel do Pedregal capta água do seu interior, cerca de 100 litros/segundo, que vai reforçar os caudais do canal, vai armazenar 40 mil metros cúbicos de água, do Inverno para o Verão. Além disso irá transportar, em segurança, a água de um canal degradado, de um troço degradado do canal do Norte, que perde cerca de 50 litros por segundo", concluiu a secretaria regional, avançado que a obra estará pronta no Verão de 2023.

De referir que o Governo da Madeira tem em curso investimentos na ordem dos 70 milhões de euros para resolver os problemas de abastecimento de água na região, disse hoje a secretária Regional do Ambiente.

"Temos 70 milhões de euros de investimento em curso e temos mais 70 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência [PRR]" afectos a intervenções nesta área, afirmou Susana Prada, durante a visita.