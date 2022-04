Mulher perturbada pegou lume a roupas em Santo António e acabou levada ao hospital

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram, ao início da tarde (12:36), uma viatura pesada e cinco elementos depois de alertados para uma queimada que estava a ocorrer junto de residência localizada no Beco do Poço das Freiras, freguesia de Santo António, Funchal.

O fogo era proveniente da queima de peças de roupa que uma mulher que sofre de problemas psicológicos estava a realizar no quintal da residência. Situação que também motivou a presença da PSP, tendo a autoridade solicitado a presença de ambulância para transportar a mulher, que se encontrava alterada, para ser observada em unidade de saúde.