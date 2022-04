Aviso amarelo emitido para o mar agitado entre sexta-feira e sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte entre sexta-feira e sábado.

Assim, de acordo com aviso emitido pelo IPMA perto das 7h00, as duas zonas costeiras irão sofrer impacto de ondas de noroeste que podem atingir os 4 a 5 metros, sendo que o período de vigência estende-se entre as 12 horas de sexta-feira, 22 de Abril, e a madrugada (5h00) de sábado, 23 de Abril.

Refira-se que a Madeira esteve sob aviso amarelo para o vento forte até às 3h00 desta quarta-feira, sendo certo que a Capitania do Porto do Funchal emitiu ontem à tarde um aviso de vento forte até às 18 horas de hoje, que acabou por cancelar os anteriores avisos de vento muito forte e agitação marítima forte que vigoraram desde segunda-feira.

É previsível que a Capitania volte a emitir novo aviso, nomeadamente para os armadores acautelarem as suas embarcações (mas que também serve para os potenciais banhistas e pescadores em terra) dado o agravar do estado do mar emitido pelo IPMA.