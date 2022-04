Buzinão de protesto sexta-feira na Madeira contra o aumento dos preços

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida anunciou esta quarta-feira que vai promover na próxima sexta-feira, 22 de Abril, às 18 horas, no Funchal, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um buzinão de protesto contra o aumento dos preços na Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa pretende ser uma acção de protesto contra a crescente escalada de preços dos combustíveis e dos bens essenciais. Com os aumentos dos preços na Madeira e no Porto Santo colocam-se maiores dificuldades às populações, sem que o Governo Regional da Madeira se mostre capaz de fazer com que a Autonomia permita defender os direitos das populações. Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida

Em comunicado enviado à imprensa, esta comissão salienta que, "ao contrário do que está a acontecer nos Açores, onde o Gasóleo Rodoviário custa ao litro 1,67 euros, na Madeira o mesmo produto custa ao consumidor 1,75 euros".

"Em contraste com o que se passa nesta semana nos Açores, onde a Gasolina IO95 custa ao litro 1,80 Euros, o mesmo produto custa ao consumidor na Madeira 1,85 Euros. Uma garrafa de gás de 13 kg custa nos Açores 19 Euros, enquanto na Madeira já custa 32 Euros", adianta.

O aumento dos preços dá força à necessidade de vir para a rua e protestar. Os combustíveis que estão a aumentar são um, de entre muitos outros exemplos, dos casos mais gritantes de como o Governo Regional nada faz para que não se agravem os problemas sociais e económicos nesta Região. Portanto, são muitos os motivos para protestar! Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida faz por um isso um apelo às populações para que, a 22 de Abril, pelas 18 horas, venham buzinar com os seus carros na Avenida do Mar junto à Assembleia Regional.