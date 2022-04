Tome nota da agenda desta sexta-feira, 22 de Abril

9h00 – O grupo parlamentar do PSD realiza uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30 – José Manuel Rodrigues vai presidir à sessão de abertura da 3.ª edição do MadeiraMUN (Model United Nations), na Assembleia Legislativa da Madeira;

– Abertura da conferência ‘Remar contra as desigualdades em educação: práticas, vozes e percursos’, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântica. O evento vai contar com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia;

10h00 às 14h00 – Evento da Confraria Enogastronómica da Madeira - ‘Grande Capítulo de 2022’

10h00 – Comemoração do Dia da Terra com a realização de percurso interpretativo no Centro Histórico da Vila, no largo do Pelarinho, no Porto Santo;

– O Município do Funchal promove várias actividades no Parque Ecológico do Funchal, como por exemplo, a plantação de espécies autóctones, trabalhos no viveiro florestal e actividades lúdicas de sensibilização ambiental;

– O CDS-PP vai realiza uma conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Madeira;

– A União dos Sindicatos da Madeira vai distribuir o manifesto do 25 de Abril e do 1.º de Maio pelas ruas do Funchal;

11h00 – José Manuel Rodrigues preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos – PSD, PS, CDS-PP, JPP e PCP, na Assembleia Legislativa da Madeira;

– No Liceu Jaime Moniz realiza a conferência sobre o 25 de Abril de 1974;

A partir de hoje e até 1 de Maio decorre o Festival de Francesinhas, na rua Nova da Praia , em Câmara de Lobos.

14h30 – No Museu da Casa Luz decorre o ‘I Encontro Insular de Contabilistas Certificados’ e contará com a presença de Miguel Albuquerque e Pedro Calado;

15h30 – A secretária regional Susana Prada irá relançar o ‘Roteiro de Giodiversidade da Ponta de São Lourenço’, na Quinta do Lorde, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terra e do Dia Nacional do Património Geológico;

– O líder do JPP, Élvio Sousa, vai estar na porta do Museu da Electricidade num actividade de agenda política;

16h00 – Inauguração da Biblioteca Itinerante - A Magia da Leitura, no auditório da FNAC Madeira (Madeira Shopping).

16h30 – Pedro Calado intervém na sessão de encerramento do ‘I Encontro Regional de Contabilistas Certificados’, que se realiza no Museu da Casa da Luz;

17h00 às 22h00 – 3-ª etapa do Atlântico Padel Tour, no Centro de Padel e Lazer, no Funchal;

18h00 – “Buzinão” junto à Assembleia Legislativa da Madeira, um protesto contra o aumento dos preços, promovido pela Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida,;

– 12º aniversário da ‘Alves & Camacho Lda’ e abertura da nova loja Flow, na Rua José António de Freitas Gonçalves, junto ao Fórum Madeira. O evento terá a presença de Miguel Albuquerque;

18h00 às 21h00 – Open day ‘Adoro.Ser.Mulher – D’Madeira’, no Hotel Monte Carlo;

18h30 – Conferência de apresentação do ‘Torneio Município de Machico/Duarte Spínola’, na sede da AD Caramanchão, no Funchal;

19h00 – Assembleia da Freguesia do Imaculado Coração de Maria, no edifício da junta;

– Lançamento do livro ‘Desperte o melhor de si’, de Verónica Faria, na Biblioteca Municipal do Porto Santo;

– Conferência ‘As nossas Plantas e o Clima’, da Dr. Susana Fontinha, na Quinta Leonor, no Jardim da Serra;

20h00 – Início do ‘XVIII Mostra de Artes de Palco’, no Centro Civíco do Estreito de Câmara de Lobos. O evento vai contar com a actuação do grupo ‘Fire Pocket’, da Associação de Jazz da Madeira Meltro Preto e do músico madeirense Tiago Sena Silva;

21h00 – Espectáculo ‘Cabral do Nascimento – o meu avô’, de Filipe Crawford, no Teatro Municipal Baltazar Dias;