VI edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor amanhã no Jardim da Serra

Após dois anos de interregno, a freguesia do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, volta a acolher o Roteiro das Cerejeiras em Flor. Esta que será a VI edição da iniciativa decorre este domingo, 24 de Abril, pelas 15 horas.

A Quinta Leonor, situada no Caminho dos Murinhos, n.º1, servirá de ponto de encontro e de partida para o roteiro. Desta vez, os participantes terão a oportunidade de conhecer os sítios localizados mais a norte da freguesia, nomeadamente, o Pomar Novo, o Chote, a Achada, a Corrida, o Marco e Fonte da Pedra, assim como o Jardim da Serra.

Além do convívio e do lazer, esta iniciativa tem por finalidade a consciencialização dos participantes para os efeitos negativos que as alterações do clima estão a provocar nos sistemas agroflorestais, nos quais estão inseridos os pomares de cerejeiras.

A participação neste evento é gratuita e não carece de inscrição. O Roteiro das Cerejeiras em Flor é organizado pelo CDISA-Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, instituição de direito privado, sem fins lucrativos, de âmbito regional, recentemente criada, com sede no Jardim da Serra.