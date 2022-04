287 fogos a custos controlados vão custar 55 milhões de euros

O Governo Regional prevê construir 287 fogos a custos controlados, investimento estimado em 55 milhões de euros previsto estar concretizada até 2024. O investimento financiado pela União Europeia (PRR) foi anunciado hoje pelo presidente do Governo Regional.

Na segunda fase, a expectativa é construir mais 247 fogos pelo valor de 44 milhões de euros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve ao início da tarde de hoje no local, para a apresentação pública de mais este investimento, que se segue ao recentemente apresentado no Porto Santo.

Lembre-se que foram aprovados 11 empreendimentos habitacionais na primeira fase de candidaturas da oferta pública que foi lançada pela IHM, no âmbito do PRR.

A obra será construída a custos controlados pela empresa Vilismob- Promoção Imobiliária, Lda., através da Vicente Vieira Construções.

O empreendimento, servido por todas as infra-estruturas e próximo de diversos equipamentos públicos, como escolas, complexos desportivos, áreas comerciais e serviços vários, será composto por um total de 42 fogos de tipologia T1, T2 e T3.

Contará também com estacionamentos privativos, áreas de convívio comuns e áreas verdes ajardinadas e de utilização colectiva. Por tipologia, prevê-se a construção de 13 apartamentos T1, 17 T2 e 12 T3.

Para além da construção de raiz do novo edificado, o projecto de arquitectura prevê ainda a recuperação de uma moradia existente no terreno, que dará origem a duas fracções habitacionais, um T2 no rés-do-chão e um T1 no primeiro andar.

A integração na envolvente foi também um requisito que esteve na base das decisões formais deste projecto, que vai contribuir para o aumento da oferta habitacional nesta freguesia.

A construção, orçada em 7,8 milhões de euros, deverá arrancar durante este Verão. A sua conclusão está prevista para o final de 2024.