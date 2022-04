Projecto da circunvalação a Câmara de Lobos é para “avançar já”

A anunciada, em 2020, circunvalação à cidade de Câmara de Lobos, entre o bairro da Nova Cidade e a zona do Carmo, está pronta a ser lançada e deve ir para o terreno muito em breve. Garantia deixada hoje pleo president do Governo Regional à margem da apresentação, junto à escola do Carmo, em Câmara de Lobos, de mais um investimento habitacional que surge na sequência da Oferta Pública lançada pela IHM para a aquisição de fracções habitacionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - edifício de habitação multifamiliar composto por 42 fogos, que vai nascer num terreno com uma área de 2.380 metros quadrados.

“Estamos a ultimar uma expropriação para avançar já [com a obra]” afirmou Miguel Albuquerque. Garante que “vai ser uma estrada muito importante”, também para “a promoção de habitação nessas áreas adjacentes”.

O mesmo em relação ao novo troço a ligar à zona do Estádio do Carmo.

“Está pronto para lançar. É só ultimar uma expropriação”, reafirmou.

Em Outubro de 2020, quando inaugurou a Estrada do Limoeiro, que liga o Ribeiro da Alforra à Fajã da Areia, em Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional anunciou nessa mesma ocasião o compromisso de construir, a médio prazo, mais duas vias estruturantes na freguesia de Câmara de Lobos. Uma de ligação ao Estádio do Carmo, outra, uma “circunvalação” a partir do bairro da Nova Cidade.

Promessas assumidas por Miguel Albuquerque, na presença do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, e do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.