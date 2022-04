‘Roteiro de Geodiversidade da Ponta de São Lourenço’ é acima de tudo um guia explicativo

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas relançou esta tarde o ‘Roteiro de Geodiversidade da Ponta de São Lourenço’, na Quinta do Lorde, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terra e do Dia Nacional do Património Geológico.

“A intenção do roteiro é servir de guia explicativo para quem vai percorrer o percurso pedestre nº 8, a Vereda da Ponta de São Lourenço”, tendo por objectivo esclarecer a possível curiosidade dos pedestres quando se confrontam com os aspectos geológicos que encontram ao longo da concorrida vereda.

Estes quando verem “aspectos bonitos, interessantes, e que não conseguem à partida intrepertá-los, este roteiro vem servir de guia”, sustentou a secretária regional Susana Prada.

A governante fez saber que este guia explicativo terá publicação bilingue. “Vai ser publicado em inglês e em português e vai ser disponibilizado nos Centros de Recepção do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e no site da Geodiversidade do Governo Regional”, concretizou