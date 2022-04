Mulher apanhada a furtar poncha no Anadia

Uma mulher com cerca de 40 anos foi apanhada, nesta última semana, a furtar álcool no Centro Comercial Anadia Shopping, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a mulher saiu do supermercado com uma garrafa de poncha escondida, mas foi apanhada pelo segurança que a obrigou a devolver o produto.

Segundo uma testemunha, de início da cliente terá oferecido resistência, o que gerou algum aparato no local, mas acabou por admitir que passou pela linha de caixa sem pagar.