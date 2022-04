Incrições para o Madeira Classic Car Revival e Rampa dos Barreiros encerram sexta-feira

É já esta sexta-feira que encerram as inscrições para a edição de 2022 do Madeira Classic Car Revival e Rampa dos Barreiros que 'vai para a estrada no final do mês de Maio.

A exposição designada por Madeira Classic Car Revival acontece no dia 28 de Maio, enquanto a competição está agendada para o dia seguinte durante a parte da manhã.

De referir que a exposição será nos mesmos moldes dos anos anteriores, mas com uma novidade este ano, que vai para as inscrições abertas para carros pré-clássicos e clássicos.

Para se inscrever basta visitar o site http://madeiraclassiccarrevival.com.

O Madeira Classic Car Revival apresenta-se com periodicidade anual, e procura mostrar e premiar os melhores e mais elegantes veículos antigos e clássicos da Região Autónoma da Madeira e, eventualmente, alguns outros vindos de fora que, atraídos pelo prestígio deste evento, queiram também participar.