Madeira com mais duas mortes associadas à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais duas mortes associadas à covid-19, passando a contar um total de 269 óbitos associados a esta doença. Estes números constam do mais recente 'Boletim Internamento', divulgado, no início da tarde desta quinta-feira, pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

De acordo com o mesmo boletim, que se refere ao dia de ontem, estavam internadas 43 pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2, menos duas do que no dia anterior. Passou a estar, também, um doente internado nos Cuidados Intensivos, quando na terça-feira, essa unidade dedicada à covid-19 não contava com qualquer doente internado.