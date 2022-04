Duplo pesar em Assembleia Municipal para votar Prestação de Contas e apreciar manifesto do SPM

A análise, discussão e votação da proposta de Prestação de Contas do exercício económico de 2021 domina a ordem de trabalhos da Assembleia Municipal de Santa Cruz, que se reúne esta sexta-feira em sessão ordinária, a realizar no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho. Nesta segunda sessão ordinária do corrente ano os deputados municipais são também chamados a discutir e votar o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito da Oposição.

Dois Voto de Pesar, ambos pelo falecimento do Padre Rogério Vieira, um proposto pela maioria JPP, outro pela oposição PSD/CDS, a coligação ‘Cumprir Santa Cruz’, constam também na ordem de trabalhos. Período da ordem do dia que contempla ainda a análise e discussão do Manifesto ‘Fusões e extinções de escolas não são a resposta adequada para os problemas sociodemográficos’, subscrita pelo Sindicato dos Professores da Madeira.