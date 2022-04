Manchester United manifesta apoio a Ronaldo e pede privacidade

O Manchester United manifestou hoje apoio a Cristiano Ronaldo, pela morte de um dos gémeos que esperava com a namorada, e confirmou que o internacional português não alinhará frente ao Liverpool.

Morreu um dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo Num anúncio feito na rede social Instagram, Cristiano Ronaldo deu conta, ainda há pouco, da morte de um dos seus filhos gémeos, que Georgina Rodriguez devia dar à luz este mês de Abril.

"Todos no Manchester United e, na realidade, todo o mundo do futebol, enviam amor a Cristiano Ronaldo e à sua família" afirmou o clube na sua página oficial, confirmando que o jogador não vai alinhar hoje, frente ao Liverpool.

O Manchester United lembra que "a família é o mais importante de tudo", indica que "Cristiano Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos" e pede que seja a privacidade pedida pelo internacional português.

Na segunda-feira, Cristiano Ronaldo anunciou, através das redes sociais, a morte de um dos gémeos que esperava com a namorada Georgina Rodríguez.

"É com enorme tristeza que anunciamos que o nosso menino morreu. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Apenas o nascimento da nossa menina nos dá a força para aguentar esta situação com alguma esperança e felicidade", escreveu Ronaldo, numa mensagem assinada em conjunto com a espanhola.

O jogador do Manchester United, de 37 anos, fez questão de "agradecer aos médicos e às enfermeiras por todo o cuidado e apoio".

Ronaldo é pai de outras quatro crianças, uma das quais já com Georgina Rodríguez.