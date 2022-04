Coligação PSD/CDS volta a lamentar recusa do JPP em transmitir as assembleias municipais de Santa Cruz

Bruna Gouveia, deputada municipal eleita pela coligação PSD/CDS, lamentou, esta segunda-feira, a recusa por parte do JPP de transmitir as reuniões da Assembleia Municipal de Santa Cruz, conforme proposta de alteração do Regimento apresentada pelo PSD/CDS que visava introduzir as transmissões vídeo online das reuniões daquele órgão, "tal como, aliás, acontece noutros concelhos, alguns até de menor dimensão”.

Esta posição surge na sequência da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz que “finalmente apresentou uma proposta de Regimento”, conforme referiu a deputada, embora sem contemplar a alteração proposta pela coligação PSD/CDS, que “é, acima de tudo, uma questão de transparência, respeito e consideração pelos munícipes que devem poder acompanhar, em tempo real, o funcionamento dos órgãos autárquicos e o desempenho dos seus representantes”.

Bruna Gouveia lamenta o facto de o “JPP recusar alterações simples que visam apenas assegurar a máxima transparência e uma maior proximidade aos munícipes, bem como a modernização e a evolução tecnológica no funcionamento dos órgãos autárquicos, e que nem sequer implicam custos significativos”. .

A outro nível, os deputados da coligação PSD/CDS apresentaram, também, e com carácter de urgência, um voto de pesar pela morte do Padre Rogério Vieira, que acabou por ser “surpreendentemente” recusado pela Presidente da Assembleia Municipal, invocando tratar-se de uma Assembleia Extraordinária.

Bruna Gouveia mostrou-se “perplexa" com a atitude de Júlia Caré e fez questão de deixar o registo público de um homem que “entregou a sua vida à Igreja e aos outros, num percurso especialmente marcado pela sua ligação ao concelho de Santa Cruz, onde foi Pároco, primeiro em Santo António da Serra e João Frino e, depois, nas paróquias do Caniço e Eiras”, descrevendo-o como um sacerdote “muito dinâmico, humilde, alegre, disponível, próximo de todos, tolerante, compreensivo e sempre com um pensamento e posicionamento aberto e para além do seu tempo, que deixou uma marca profunda na formação espiritual, pessoal e humana de muitos dos nossos conterrâneos”.

Ainda nesta reunião extraordinária, foi aprovada a atribuição do Suplemento de Penosidade e Salubridade, tendo a deputada Bruna Gouveia realçado que, “para a Coligação PSD/CDS, os direitos dos funcionários da autarquia são sempre absolutamente sagrados, tal como o reconhecimento do seu trabalho e a valorização das suas carreiras”.