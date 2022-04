Hora do Conto “O Menino Escritor” na Biblioteca Municipal do Funchal

No próximo dia 27 de Abril, quarta-feira, pelas 10h, vai decorrer na Biblioteca Municipal do Funchal a hora do conta com a história ‘O Menino Escritor’, da autoria de Rosário Alçada Aráujo.

Os alunos do Externato de São João estarão presentes nesta Hora de Conto, no âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

“O João nunca pensou que um simples livro o pudesse levar a um lugar tão fantástico como era a Terra dos Encantos. E mais espantado ficou quando a Fada Tagarela lhe disse que ele estava ali porque ia ser escritor.” Uma história que nos convida a pensar sobre o mundo da imaginação e a magia das palavras.