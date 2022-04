Centenas de voos cancelados em Cantão devido a um caso suspeito

Centenas de voos foram hoje cancelados a partir da metrópole chinesa de Cantão, no Sul, e foi lançada uma operação de testagem a cerca de seis milhões de habitantes, após a descoberta de um único caso suspeito de covid-19.

As autoridades de Cantão, um grande centro industrial e comercial, anunciaram hoje a testagem de cerca de um terço dos seus 19 milhões de habitantes após um resultado "anormal" de um teste de covid realizado no aeroporto. A maioria dos voos do dia foram cancelados.

A China enfrenta um aumento de casos desde março, sem precedentes desde 2020.

Xangai, confinada, é a cidade mais afetada no momento, com dezenas de novas mortes diárias. A capital Pequim já confinou cerca de 150 edifícios após uma centena de casos positivos numa semana.

Em linha com a estratégia zero covid, a China está a responder a estes surtos com bloqueios, restrições de viagens e isolamento de pessoas que testam positivo em centros de quarentena.

A variante Ómicron, particularmente contagiosa, tem posto à prova essa política de saúde.

A grande cidade de Hangzhou, perto de Xangai, convocou na quarta-feira à noite nove dos seus 12 milhões de moradores a fazerem testes a cada 48 horas se quiserem continuar a ter acesso a espaços públicos e transportes públicos.

O Ministério da Saúde chinês registou hoje mais de 11.000 novos casos positivos em todo o país.

Em Xangai, muitos dos 25 milhões de habitantes queixam-se de dificuldades de acesso a alimentos e temem ser colocados em centros de quarentena coletiva, com higiene e conforto incertos.

Em Pequim, foram registados hoje 50 novos casos positivos, uma estabilização face aos dias anteriores.