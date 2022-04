Aristides de Sousa Mendes será homenageado com busto no Funchal

A proposta do Grupo Municipal do PS, que visa que o Município preste homenagem ao diplomata Aristides de Sousa Mendes, com a colocação de um busto do ‘Cônsul de Bordéus’ num local público da cidade, foi hoje aprovada por unanimidade, na Assembleia Municipal do Funchal.

Os deputados municipais socialistas referem que o Funchal, ao longo da sua história, foi e é uma cidade cosmopolita que se associa à tolerância, liberdade e democracia, destacando, por isso, a importância de homenagear o antigo diplomata Aristides Sousa Mendes, que durante a II Guerra Mundial salvou do regime nazi milhares de judeus e outros refugiados.