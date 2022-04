Repsol duplica lucros no primeiro trimestre de 2022

A petrolífera espanhola Repsol duplicou o lucro líquido consolidado (114,8%) no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período do ano passado, alcançando 1.392 milhões de euros em virtude da subida dos hidrocarbonetos.

De acordo com as informações enviadas hoje pela companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores de Madrid, a Repsol duplicou o resultado líquido ajustado, que mede especificamente a continuidade dos negócios atingindo os 1.056 milhões de euros.

Por negócios, a área Exploração e Produção - que desenvolve a atividade fora de Espanha - inclui 69% do resultado líquido ajustado duplicando o resultado (123,5%) até aos 731 milhões de euros em virtude da subida dos preços.