Assembleia Municipal "faz história" com reunião descentralizada em S. Martinho

A Assembleia Municipal do Funchal está reunida, esta manhã, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho. Logo no início da sessão ordinária, o presidente deste órgão deliberativo, José Luís Nunes, assinalou que se estava “a fazer história” e a “cumprir mais uma promessa” da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ ao se fazer uma reunião descentralizada, o que acontece pela primeira vez.

José Luís Nunes lembrou que São Martinho é a freguesia mais populosa do Funchal, com 26.985 residentes, e explicou que a finalidade da reunião descentralizada é precisamente “aproximar a Assembleia Municipal dos munícipes, aproveitando para ver, ouvir e sentir os problemas” dos cidadãos.

O presidente da Junta de São Martinho, Marco Gonçalves, agradeceu a "justa" escolha da “mais populosa e cosmopolita freguesia do Funchal” para a primeira reunião descentralizada.

Há uma longa agenda para cumprir nesta reunião. Só no período de antes da ordem do dia há 17 pontos para discutir e votar.