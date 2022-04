IRS com reembolso médio de 925 euros

Bom dia!

Os reembolsos do IRS aos contribuintes com residência fiscal na Madeira fazem a manchete do DIÁRIO desta quinta-feira. Em 26 dias foram submetidas mais de 56 mil declarações de residentes fiscais na Região, 31 mil com direito a devolução, cujo reembolso médio ronda os 925 euros.

Com uma foto de um bebé acabado de nascer que ocupa uma grande mancha no centro da capa, dizemos-lhe que quatro freguesias concentram 44% de nados-vivos. Caniço, São Martinho, Santo António e Câmara de Lobos compõem esse top4. O saldo natural atingiu, em 2021, o valor mais baixo em 50 anos, na Região. Há 20 localidades que registaram entre 1 e 9 nascimentos no ano passado. Seixal, São Roque do Faial, Ribeira da Janela, Jardim do Mar e Achadas da Cruz viram nascer apenas uma criança em 2021.

Com direito a chamada da primeira, temos a notícia que dá conta de que Carlos Pereira perde assuntos da Madeira em São Bento. O ex-líder do PS-M é vice-presidente da bancada há três legislaturas e acumulou a coordenação económica com as questões regionais, ‘pasta’ que deverá passar, agora, para Miguel Iglésias.

Em destaque na edição de hoje, temos a situação de 40 doentes à espera de transplante renal. A pandemia gerou uma redução drástica no número de procedimentos realizados anualmente: em 2020 foram feitos 5 transplantes, enquanto no ano passado realizou-se apenas 1. Este ano já foram feitos 3 transplantes renais. A par disso, o Serviço Regional de Saúde tem em preparação um programa inovador que vai tornar possível a realização de diálise no domicílio.

Com chamada na primeira e ilustrada com uma foto do ‘Lobo Marinho’ no Porto do Porto Santo, temos a notícia que dá conta de que a sobretaxa de combustível do ‘Lobo Marinho’ volta a subir, perante o aumento do preço do barril de petróleo. Ainda assim, o subsídio de mobilidade esbate impacto no valor final das tarifas. Ainda relacionada com a ‘Ilha Dourada’, temos a notícia que revela que o Porto Santo está na calha para acolher a ‘liga dos campeões’ de andebol de praia.

