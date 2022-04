Personagens de 'Os Maias' desfilaram pelo Liceu Jaime Moniz

O Liceu Jaime Moniz, no Funchal, acolheu esta manhã, um desfile com os trajes oitocentistas, "numa homenagem simbólica" às personagens que compõem o clássico 'Os Maias', de Eça de Queirós. Esta foi uma actividade foi dinamizada em articulação entre as disciplinas de português e de história, pela mão das docentes Carla Martins e Sandra Sousa.

"No átrio da Escola Secundária Jaime Moniz, todo o riquíssimo vestuário aristocrático plasmado na obra Queirosiana saiu à rua, com professores e alunos a incarnarem o papel das personagens-tipo da obra, sob a argúcia irónica de Eça. Os participantes foram submetidos ao crivo de um júri composto por Fátima Marques, Teresa Florença, Teresa Rodrigues e Ana Paula Trindade", refere nota do estabelecimento de ensino.

Além do desfile, os presentes assistiram assistir a um momento musical com o grupo 'A guitarra e os cordofones madeirenses', da responsabilidade do professor Marco Ribeiro, e uma dança à moda da época com o grupo 'Ginástica O Liceu', da responsabilidade da professora Fernanda Coelho.

"O Desfile e Concurso de Personagens com Trajes do Realismo, para além de fomentar a sensibilidade estética e artística, decorre da articulação entre conteúdos de Português e História A, aprofundando traços das personagens da obra de Eça de Queirós e caracterizando o tipo de vestuário utilizado na segunda metade do século XIX. A escolha da personagem ou grupo social, o vestuário e a escolha de adereços, articulada com o gesto e pequenas falas, potenciarão a leitura de uma outra época, a época do Realismo", termina a mesma nota.