Câmara Municipal de Porto Moniz distribui gratuitamente raticida e moluscicida

A Câmara Municipal de Porto Moniz inicia, hoje, a distribuição, gratuita, de raticida e moluscicida por todas as freguesias do concelho.

Até à próxima quinta-feira, uma equipa da autarquia vai deslocar-se a todas as freguesias para proceder à distribuição de três quilos de raticida e um quilo de moluscicida, por cada casa habitada, à semelhança dos anos anteriores.

Este investimento por parte da autarquia ascendeu os 26.000 euros e garantiu a aquisão de 6.5 toneladas de raticida e moluscicida. O objectivo, segundo Emanuel Câmara, presidente da autarquia , é "apoiar não apenas os agricultores do concelho, protegendo as suas plantações, mas também a restante população, que vê também protegidas as suas habitações e terrenos circundantes”.

Assim, a distribuição deste ano, retoma os moldes pré-pandemia, pelo que, vai decorrer nos seguintes locais e horários:

Dia 26 de Abril (terça-feira): Achadas da Cruz - Salão Paroquial das Achadas da Cruz, das 10h00 às 12h00 e Ribeira da Janela - Junta de Freguesia da Ribeira da Janela, das 14h30 às 16h30.

Dia 27 de Abril (quarta-feira): Santa do Porto Moniz - Junta de Freguesia do Porto Moniz, das 10h00 às 12h00 e Vila do Porto Moniz - Armazém da Câmara Municipal. Das 14h00 às 16h00.



Dia 28 de abril (quinta-feira): Lamaceiros - Salão Paroquial dos Lamaceiros, das 10h00 às 12h00 e Seixal - Junta de Freguesia do Seixal, das 14h30 às 16h00.



Emanuel Câmara destacou ainda o facto de a Câmara Municipal de Porto Moniz "cumprir o compromisso" de controlar as pragas, por todo o concelho, durante o mês de Abril, uma altura em que estes têm maior utilização.

A autarquia relembra ainda que, desde 2017, disponibiliza um outro apoio destinado aos criadores de gado do concelho, destinado a comparticipar as despesas inerentes ao transporte para o abate de três animais por ano, no valor máximo de 50 euros por transporte.