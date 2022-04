Porto Moniz lamenta a morte do pai de Emanuel Câmara

A população do município do Porto Moniz está de luto pela morte de João Câmara, pai do autarca local, Emanuel Câmara.

Nas redes sociais, as Freguesias e Paróquias do concelho endereçam votos de pesar. Os munícipes manifestação igualmente condolências à família e amigos de João Câmara.

As cerimónias fúnebres têm lugar esta quinta-feira, 21 de Abril, na Igreja de Santa Maria Madalena, no sítio da Santa do Porto Moniz, pelas 16h30.