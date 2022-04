Aluno da 'Jaime Moniz' na fase nacional das Olimpíadas da Física

A Escola Secundária Jaime Moniz esteve presente na etapa Regional das Olimpíadas da Física 2022 este sábado, 23 de Abril, que decorreu no departamento de Física da Universidade da Madeira, com os alunos Artur Vieira, Santiago Pires e Vasco Fernandes, do Curso de Ciências Tecnologias.

Santiago Pires conquistou a medalha de ouro qualificando-se para a fase Nacional das Olimpíadas da Física, representando a Madeira no concurso, que terá lugar a 28 de Maio no Departamento de Física da Universidade de Coimbra.

Antes da fase regional, os alunos realizaram a prova de Física, Fase de Escola, dinamizada pelo Clube Ciências Experimentais de Física e Química e pela Sociedade Portuguesa de Física, que teve lugar no passado dia 23 de Fevereiro, na Escola Secundária Jaime Moniz. A iniciativa tem por objectivo incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Básico e Secundário.

Em nota emitida, o Clube de Ciências Experimentais de Física e Química agradece "todo o empenho e dedicação dos alunos envolvidos no evento, considerando a sua importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da Ciência e Tecnologia".