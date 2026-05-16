4.600 pessoas passam o fim-de-semana no Funchal com o 'Celebrity Xcel'

O navio 'Celebrity Xcel' chegou ao Funchal esta manhã, vindo de Lisboa com 3.155 passageiros e 1.499 tripulantes e tem partida agendada apenas para as 17 horas de domingo, rumo a Tânger, Marrocos.

O 'Celebrity Xcel' está a realizar um cruzeiro de 11 dias com início e fim em Barcelona, Espanha. Começou a 11 de Maio, e já passou por Cádis (Espanha) e Lisboa. Da Madeira, segue para Marrocos, e depois para Palma de Maiorca (Espanha), antes do regresso a Barcelona.



No porto do Funchal encontra-se ainda o 'World Voyager', que atracou ainda ontem, com com 118 passageiros e 120 tripulantes, que seguem esta tarde para Santa Cruz de Tenerife.

No Funchal encontra-se ainda o 'Ocean Protector', um navio Agência Europeia de Controlo de Pescas (EFCA, na sigla inglesa), que chegou também na sexta-feira e permanece na Região Funchal até segunda-feira.



O 'Hebridean Sky' é a próxima escala prevista no Funchal, uma vez que chega na segunda-feira, para também passar a noite.

