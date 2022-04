'Liceu' promove desfile de moda inspirado em Eça de Queirós

No dia 28 de Abril, das 11h às 12h30, a Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM) vai acolher um desfile e concurso de personagens com trajes do Realismo, ou seja da época de Eça de Queirós, autor estudado pelos alunos do ensino secundário.

"Esta actividade, para além de fomentar a sensibilidade estética e artística, decorre da articulação entre conteúdos de Português e História A. Aprofundando traços das personagens da obra de Eça de Queirós e caracterizando o tipo de vestuário utilizado na segunda metade do século XIX, desfilarão alunos e professores no átrio de entrada da escola. A escolha da personagem ou grupo social, o vestuário e a escolha de adereços, articulada com o gesto e pequenas falas, potenciarão a leitura de uma outra época, a época do Realismo", clarifica a escola em nota de imprensa.

Do desfile resultará um concurso com três lugares premiados.

O concurso conta com o apoio de diversos parceiros: La Vie Shopping Center, Alberto Oculista, o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, o VMT - Catamaran Trips, a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Bolo do Caco.

Do painel de jurados fazem parte: Ana Paula Trindade, Fátima Marques, Teresa Almeida, Teresa Florença, professores e ex-professora da ESJM.

Para além do desfile, será possível assistir ainda a um momento musical, protagonizado pelo grupo 'A guitarra e os cordofones madeirenses', da responsabilidade do professor Marco Ribeiro e uma dança à moda da época, com o grupo 'Ginástica O Liceu', da responsabilidade da professora Fernanda Coelho.