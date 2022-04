"Há um retrocesso da democracia"

Decorre na Assembleia Legislativa da Madeira a sessão de abertura da 3.ª edição do MadeiraMUN, no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM).

Com o tema 'Fake News: o impacto da desinformação na comunicação e entendimento globais', o Modelo das Nações Unidas (MUN) pretende simular um debate das Nações Unidas com alunos do secundário e universitário.

José Manuel Rodrigues, presidente da ALRAM, presidiu esta sessão, afirmando que o tema abordado é pertinente na actualidade.

"Não havia assunto mais actual para debater nesta edição do que o tema das Fake News", disse.

O excesso de informação proveniente de diversas fontes, algumas pouco credíveis, agravou-se ainda mais com a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"Estes dois acontecimentos mundiais: a pandemia e esta guerra são potenciadoras de desinformação, de notícias menos verdadeiras e de meias verdades", referiu José Manuel Rodrigues.

Segundo o presidente da Assembleia assiste-se actualmente a uma "guerra de notícias", "a uma guerra da propaganda".

A desinformação que se assiste pode gerar conflicto e desentendimento tornando-se "perigosa" para a democracia.

"O risco das desinformações sem freio e sem verdade são perigosas para a democracia, provocam muitas vezes revolta nas pessoas, protestos e ressabiamentos. São potenciadoras de indiferença, de generalizações, de populismos, de negacionismos e, de modo geral, pode conduzir a uma ditadura", referiu José Manuel Rodrigues.

"Há 20 anos tínhamos mais regimes democráticos do que temos hoje em dia", acrescentou.

Esta situação é "preocupante" e demonstra que "estamos a retroceder nos regimes moralistas, livres e com eleições também livres".

O papel dos meios da comunicação e também das escolas são fundamentais para a literacia mediática.

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para informar que o Parlamento da Madeira vai lançar "em breve" em conjunto com uma associação de jornalistas um programa de literacia mediática junto das universidades seniores.

Nesta edição do MUN fazem parte as Escolas Secundárias da Jaime Moniz, Francisco Franco, Ponta de Sol e Machico.

Esta experiência permite a estes esdudantes envolverem-se no debate de questões actuais e internacionais, mas também alargar a visão dos jovens sobre o mundo.