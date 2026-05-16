Exposições 'Gentes do Povoamento' celebram Mercado Quinhentista no Plaza Madeira

O Plaza Madeira inaugura, a 19 de Maio, pelas 17h30, as exposições do XIX Mercado Quinhentista de Machico, que este ano será subordinado ao tema 'Gentes do Povoamento'. A sessão vai contar ainda com a apresentação oficial do Saco Oficial do Mercado Quinhentista 2025, resultado de uma parceria entre o Mercado Quinhentista e o PLAZA Madeira. O projeto envolveu os alunos de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, que estarão presentes no evento.

A exposição temática 'Gentes de Machico' resulta do espólio do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s e da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro. "A mostra reúne um conjunto de memórias fotográficas que testemunham a engenhosidade das gentes de Machico, constituindo simultaneamente um convite ao reencontro com a identidade e a memória coletiva do concelho", explica nota à imprensa.

"Será também inaugurada a exposição 'Retratos do Povoamento', desenvolvida pelos alunos do 12.º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico. Partindo do Tombo I da Igreja Matriz de Machico, recentemente restaurado, transcrito e publicado em livro, os estudantes foram desafiados a recriar rostos e identidades de algumas das figuras históricas que marcaram as primeiras décadas do povoamento de Machico", indica a mesma nota.

No âmbito da parceria com o PLAZA Madeira, será ainda apresentado o Saco Oficial do Mercado Quinhentista 2025, ilustrado pelos alunos do 11.º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob orientação da professora Helena Berenguer, no contexto da disciplina de Desenho A. O projecto artístico foi desenvolvido em torno do tema 'Gentes do Povoamento'.