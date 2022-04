Câmara de Lobos debate papel das bibliotecas

Durante a sessão de abertura do ‘I Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura’, que se realiza entre hoje e amanhã no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, anunciou a criacção do ‘BookStart Madeira’, um projecto que visa a dinamização do livro e da leitura.