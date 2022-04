CPCJ de Câmara de Lobos “ergue a voz contra os maus-tratos”

Em Abril, mês em que se assinala a Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, diversas instituições unem-se erguendo a voz contra os maus-tratos a que muitas crianças e jovens ainda são sujeitos, numa campanha de alerta e prevenção sobre esta temática.

“Os maus-tratos contra crianças e jovens podem ser definidos como qualquer ação ou omissão não acidental perpetrada pelos pais, cuidadores ou outrem que ameace a segurança, dignidade e desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da vítima. Qualquer tipo de maltrato atenta, de forma direta, contra a satisfação adequada dos direitos e das necessidades fundamentais das crianças e jovens, não garantindo, por este meio, o crescimento e desenvolvimento pleno e integral de todas as suas competências físicas, cognitivas, psicológicas e socioemocionais”, explica a APAV.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Câmara de Lobos adere a esta campanha desde o ano de 2013, através da realização de várias iniciativas e actividades. Neste ano de 2022 queremos continuar a ter uma voz activa naquela que é a única forma de combater a violência contra as crianças, a PREVENÇÃO.

Seguindo o lema “A melhor forma de tratar o problema é impedir que aconteça” e considerando que a protecção das crianças e jovens é da responsabilidade de toda a sociedade, “convidamos as Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude do concelho de Câmara de Lobos a abraçar connosco esta iniciativa, ajudando a alertar que os maus-tratos existem e que têm de acabar”.

Assim, e de forma a consciencializar a comunidade câmara-lobense para a problemática dos maus-tratos na infância, esta Comissão de Protecção irá realizar uma actividade intitulada ‘Uma Infância com Amor’, com o objectivo de sensibilizar, de forma lúdica, as crianças para o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude.

Esta actividade irá decorrer amanhã, onde está prevista a ‘A Hora do Conto’, com a contadora de histórias Rubina Sousa; uma intervenção do Dr. Luís Miguel Santos, psicólogo e a apresentação de uma peça de Teatro intitulada ‘O Esquadrão Amor’, apresentada pela Associação Avesso, com texto e encenação de Pedro Santos, e interpretação de Cristina Ponte e Rui Miguel Vieira.

Este momento é dirigido a crianças do 3º, 4º ano e 5º ano, de quatro escolas do nosso concelho, nomeadamente a EB1/PE da Marinheira, a EB1/PE da Quinta Grande, a EB1/PE do Garachico e a EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos e à EB23 Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

Nesta luta, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Câmara de Lobos deixa um agradecimento a várias entidades: Câmara Municipal de Câmara de Lobos, ISSM,IP-RAM, Escolas EB1/PE da Marinheira, EB1/PE da Quinta Grande, a EB1/PE do Garachico e a EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, Restaurante Tourigalo, as Vespas, Dr. Luís Miguel Santos, Associação Avesso e à Sparkle Moments - Eventos e Festas.