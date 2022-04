Carro despista-se e embate contra andaime no Estreito de Câmara de Lobos

Uma viatura ligeira despistou-se há instantes no túnel da VR2, no sentido Estreito-Câmara de Lobos, e embateu contra um andaime utilizado nas obras que estavam a ser realizadas no local.

As informações são escassas, mas ao que tudo indica há duas pessoas feridas.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos já se encontram no local a prestar socorro às vítimas que serão transportadas para o hospital.

O túnel está encerrado.